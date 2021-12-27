الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وعبوات ناسفة تعود لداعش غربى نينوى

القاهرة - سامية سيد - ضبطت قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مخازن للصواريخ والعبوات ناسفة وقذائف هاون تعود لتنظيم داعش الإرهابى غربى نينوى شمالى العراق.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة أكدت وجود مخزن للعتاد من مخلفات تنظيم داعش في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى، وتم العثور على المخزن والعثور داخله على 70 قذيفة هاون مختلفة العيارات و6 عبوات ناسفة محلية الصنع و5 مساطر تفجير وصاروخين، أحدهما لطائرة مسيرة والآخر صاروخ جراد، إضافة إلى 3 قنابل يدوية مختلفة وقذيفة مدفع عيار 130 ملم.

وأشارت المديرية، إلى أن الجهد الهندسي المرافق للقوة العسكرية قامت برفع المواد وتفجيرها عن بعد تحت السيطرة.