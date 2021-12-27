شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يتوجه إلى العراق فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية يلتقى خلالها عددا من المسؤولين فى العراق، كما يوقع مذكرة للتفاهم العسكرى بين البلدين.
ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له محادثات غدا الثلاثاء، مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع.
وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع اللبنانية والعراقية حول التعاون في المجال العسكري.
يذكر أن وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم، استقبل الجمعة الماضية نظيره الإيطالى، وأكد على تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكرى القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذى تقوم به القوة الإيطالية العاملة فى إطار اليونيفل فى حفظ الاستقرار فى جنوب لبنان، متوجهًا إليهم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.
وأضاف سليم - خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالى لورنزو جيرينى، بحضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييرى والوفد المرافق - أن لبنان يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود.
وشدد على حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفل وتمكينهم من القيام بمهامها على أكمل وجه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.