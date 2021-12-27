وزير الدفاع اللبنانى يتوجه إلى العراق فى زيارة رسمية

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسمية يلتقى خلالها عددا من المسؤولين فى العراق، كما يوقع مذكرة للتفاهم العسكرى بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له محادثات غدا الثلاثاء، مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع.

وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع اللبنانية والعراقية حول التعاون في المجال العسكري.

يذكر أن وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم، استقبل الجمعة الماضية نظيره الإيطالى، وأكد على تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكرى القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذى تقوم به القوة الإيطالية العاملة فى إطار اليونيفل فى حفظ الاستقرار فى جنوب لبنان، متوجهًا إليهم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.