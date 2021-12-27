شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: ارتفاع إجمالى الوفيات منذ انتشار كورونا لـ 25 ألفا و532 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة التونسية فى أحدث إحصاء لها، أن إجمالى عدد الوفيات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 25 ألفا و532 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ حاليا 723 ألفا و93 شخصا.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ حاليا 695 ألفا و161 شخصا، فيما يبلغ عدد المرضى في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 244 شخصا. وكان وزير الصحة التونسى على مرابط، قال إن الوضع الوبائى جراء انتشار فيروس كورونا فى تونس "جيد" ولكن هناك ارتفاع طفيف فى عدد الإصابات والمقيمين فى المستشفيات.