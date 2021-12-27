وزير داخلية لبنان يوقع مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية لإجرائها 15 مايو القادم بالداخل

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضى بسام مولوى مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضى اللبنانية يوم الأحد الموافق 15 مايو القادم.

وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والأحد الموافقين 6 و8 مايو القادم، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.

كما نص المرسوم على إجراء اقتراع الموظفين الذين سيشاركون في العملية الإنتخابية يوم الخميس الموافق 15 مايو القادم.