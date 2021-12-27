شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.. تنبيهات عاجلة من «الصحة» للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين والمقيمين بأهمية ارتداء الكمامة، والمسارعة للتحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.

كما دعا الجميع للحرص على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن، وكذلك التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وناشد بإبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

تأتي هذه التحذيرات بعد القفزة المفاجئة والكبيرة في أعداد الإصابات بكورونا اليوم الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 142 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.