دراسة: تأكيد فعالية دواء "أفيفافير" الروسي لعلاج حالات "دلتا" و"أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية أن عقار "أفيفافير" الروسي المضاد لكوفيد-19 أظهر فعالية عالية في علاج الإصابات بمتحوري "دلتا" و"أوميكرون".



وقال مجموعة "خيمرار" في بيان اليوم الاثنين، إن "أفيفافير" (تسميته الدولية هي "فافيبيرافير") يعالج بشكل فعال مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها "دلتا" و"أوميكرون"، إذ أنه يجعل الفيروس غير قادر على تكوين مقاومة لـ"فافيبيرافير" حتى مع تعرض الخلايا المصابة للعقار لفترة طويلة، وهو ما أثبتته الدراسات السريرية.

يذكر أن مجموعة "خيمرار" الروسية طورت وأنتجت "أفافيفير" بدعم من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في يونيو 2020، كأول دواء مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا المستجد. وتم إثبات فعالية الدواء في اختبارات سريرية كاملة في روسيا شملت 460 مريضا تأكدت إصابتهم بكورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية قدرة الدواء على تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض إلى النصف، مقارنة بالعلاج التقليدي.

وتقوم روسيا بتوريد "أفيفافير" إلى أكثر من 15 دولة.