شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثيين سوقا شعبيا فى مأرب بصاروخ باليستي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، استهداف الحوثى لسوق شعبى بمفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة‏.

وقال الإريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، - إن استهداف الحوثى الأحياء السكنية فى مأرب بـ3 صواريخ باليستية إيرانية الصنع عمل جبان يكشف حجم الخسائر التى يتكبدها الحوثيين بمختلف جبهات القتال، وعدم اهتمامها بمصير الملايين من السكان والنازحين فى المدينة.

وجدد مطالبته بتحرك فورى لإدراج الحوثى على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها فى المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمى حرب.

وفى السياق ذاته، تكبدت حركة الحوثى خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال معارك مع قوات الجيش اليمنى جنوبى وغرب مأرب.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات الحوثييين على امتداد الجبهتين ، حيث أسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير أطقم قتالية تابعة لهم.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".