شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 524 حالة جديدة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 142حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: