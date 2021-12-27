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ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون إلى 35 حالة بفلسطين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون إلى 35 حالة بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين بمتحور فيروس الجديد "أوميكرون" إلى 35 حالة.

 

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان اليوم الاثنين، إن عدد المصابين بمتحور أوميكرون ارتفع إلى 35، بينها إصابة واحدة في قطاع غزة.

 

وأضاف أن غالبية الإصابات هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت يوم 23 ديسمبر الجاري، عن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لأشخاص قادمين من الخارج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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