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واقعة غريبة.. كلب ينهش وجه طفل وكاد يودي بحياته أثناء الاحتفال بعيد الميلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

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أصيب طفل بالغ من العمر 5 سنوات، وجدته بجروح بالغة بعد أن هاجمهم كلبهم بشكل مفاجئ أثناء احتفالهم بعيد الميلاد في استراليا في واقعة غريبة.

 

ووفق ما نشرت صحيفة " ديلي ستار"، فإن طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض لهجوم دامي و شرس من الكلب الخاص بأسرته في صباح يوم أمس في الحادية عشرة صباحا أثناء التحضير للاحتفال بعيد الميلاد.

 

و بحسب ما ورد في الصحيفة، كان الكلب  يسير بهدوء و كان الطفل الصغير يلعب مع الكلب، إلا أن الكلب بصورة مفاجئة قام بنهش الطفل من الجزء الخاص بالرقبة وكاد أن ينهي حياته .

 

وأشارت جدة الطفل إلى أنها صدمت من ذلك المشهد، وقامت سريعا لإنقاذ حفيدها من أنياب الكلب المفترس، و لكنه أصابها أيضا بجروح ولكن كانت بسيطة.

 

جدير بالذكر أن الجيران تمكنوا من السيطرة على الكلب فيما بعد، ولكن بعد أن أصاب أكثر من 4 أشخاص، و قاموا باستدعاء الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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