عمان تستكمل مشروع استعادة النيازك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استكملت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان أعمال مشروع استعادة النيازك العُمانية في مركز نزوى الثقافي بمحافظة الداخلية.



ويستهدف المشروع إتمام مستودع بحسب المتطلبات العلمية والعملية؛ لحفظ النيازك من المؤثرات الطبيعية والمساهمة بالتعريف بأهميتها وأنواعها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، الإثنين، عن إبراهيم بن سعيد الخروصي، وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، قوله إنه تم استعادة أكثر من 1.7 طن من النيازك العُمانية، والتي تم إرسالها مُسبقًا لبعض المؤسسات العلمية والبحثية للدراسة والتحليل العلمي، ويبلغ عددها أكثر من ستة آلاف و300 قطعة نيزكية.

وأشار إلى أن الوزارة ستستثمر هذا التراث الجيولوجي في المشاركة في عدد من المعارض التي ستتيح للزوّار التعرُّف على أنواع هذه النيازك وأهميتها العلمية.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه النيازك قد تم إرسالها للدراسة والتحليل العلمي بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا.