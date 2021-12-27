شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن تعلن ارتفاعاً كبيراً بإصابات "أوميكرون" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" الأحد، في المملكة. وبحسب ما نقلته قناة "المملكة"، قال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية". وأكد البلبيسي أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية". ومن جهته، قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن "الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون". وأضاف خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية الأحد، أن "كافة الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة، ولا يحتاج أي من المصابين للدخول إلى المستشفيات وذلك نتيجة تلقيهم جرعتي اللقاح على الأقل". وتطرق الهواري إلى "الانخفاض السريع" في عدد الإصابات بكورونا، قائلاً: "نشاهد انخفاضاً سريعاً بنسب الإيجابية ومتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في أعداد الحالات"، مضيفاً أن "الإصابات بـ"أوميكرون" ستستمر بالزيادة حتى يصبح النسخة السائدة، شبيهاً بما هو موجود في دول أوروبية والولايات المتحدة"

