5.39 ملايين وفاة و280 مليون إصابة وتوزيع 8.9 مليارات لقاح كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 280 مليوناً حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 8.93 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 279.944 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.933 ملايين.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وُزعت حول العالم تجاوز 8.930 مليارات.