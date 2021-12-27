عمان تمنع دخول الموظفين مقار عملهم دون "شهادة اللقاح"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، منع دخول الموظفين مقار عملهم دون شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان في مؤتمر صحفي إنه لن يسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم دون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.

وأوضح وزير الصحة في عُمان، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: "مرت 49 يوماً دون تسجيل أي حالة وفاة، ولكن سجلت خلال اليومين الماضيين حالة وفاة واحدة لمصاب غير مطعّم".

وسجلت وزارة الصحة العمانية 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال 3 أيام ماضية.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.