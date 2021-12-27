فوائد مذهلة لاستبدال الماء بجميع المشروبات.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الاستغناء عن جميع المشروبات واستبدالها بالماء فقط قد يكون له نتائج مذهلة على الجسم:



فقدان الوزن بشكل أسرع

الامتناع عن شرب أي شيء عدا الماء لمدة 9 أيام يحفز التمثيل الغذائي الخاص ويعزز حرق الدهون، بالإضافة إلى ذلك فإن الماء يحد من الشهية.

تقوية القلب والدماغ

يمكن لخمسة أكواب من الماء يوميا أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وبعد ثمانية أكواب يزداد الأداء الفكري بنسبة 30%.

نضارة وصحة البشرة

يرطب الماء البشرة ويجعلها أكثر نقاءً ويزيد من نضارتها ونعومتها.

الوقاية من الأمراض

يقوي شرب الماء جهاز المناعة، ويساعد على التخلص من السموم بشكل أسرع. وهو ما يساعد في الوقاية من بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والتهابات المثانة وحتى سرطان القولون.