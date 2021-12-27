شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية وسقوط أمطار بالإمارات والعظمى بالكويت 18°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، انخفاض فى درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبة بعوالق الترابية أما الامارات فتشهد غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار وفى البحرين بارداً نسبياً مع بعض السحب والعظمى فى الكويت 18 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا انخفاض فى درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبة بعوالق الترابية, فى حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل, كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والفرصة مهيأة لتكون الضباب فى ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 15-35كم ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 20-40كم ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، وانخفاض فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

الموج فى الخليج العربى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:22 والمد الثانى عند الساعة 08:13 والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثانى عند الساعة 00:50 .

وفى بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثانى عند الساعة 03:30 والجزر الاول عند الساعة 09:52 والجزر الثانى عند الساعة 20:37.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 25 20 75 45 دبى 26 19 75 45 الشارقة 26 18 75 40 عجمان 27 20 70 40 أم القيوين 26 17 80 45 رأس الخيمة 25 17 85 40 الفجيرة 30 22 70 35 العين 26 17 85 40 ليوا 25 16 85 40 الرويس 22 18 80 50 السلع 21 16 80 50 دلما 21 18 70 40 طنب الكبرى 24 20 80 35 طنب الصغرى 24 20 80 35 أبو موسى 25 20 75 45.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الاثنين، فى مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا خلال النهار.

وتحذر الإدارة من ريح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 35%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 18 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة .

ليلًا

بارد إلى بارد جداً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .