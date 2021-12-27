هكذا تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في أعياد الميلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات العام الميلادي الجديد وفي ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع، ومع ظهور بعض المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا مثل متحور «أوميكرون»، الذي طرأ على الفيروس في دولة جنوب أفريقيا، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد في مختلف بقاع الأرض، وسط مخاوف من قبل المنظمات الصحية والمحلية من خطورة تفشي فيروس كورونا خلال هذه التجمعات.



وأعربت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها على موقعها الرسمي، من تخوفها الشديد جراء إقامة أعياد الميلاد وسط مخاوف من انتشار متحور أوميكرون بشكل واسع خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد، حال عدم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية سوف يؤدى لتفشي متحور «أوميكرون» مما ينتج عنه ارتفاعا في عدد الإصابات مرة أخرى وفق صحيفة أخبار اليوم.

وهذه مجموعة من الضوابط والمعايير الاحترازية التي يجب الالتزام بها خلال فترة إقامة أعياد الميلاد، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى وسط هذه التجمعات، مشددة على ضرروة الالتزام بهذه الإجراءات عند إقامة أعياد الميلاد، وتتمثل هذه الإجراءات في:

- الحصول على لقاح كورونا والجرعة التنشيطية منه.

- ارتداء الكمامة بشكل مناسب من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة خاصة عند التواجد في الأماكن المغلقة أو عديمة التهوية الجيدة.

- لابد من المحافظة على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين، حتى وإن لم يظهر عليهم أي أعراض، سواء عند الاحتفال باعياد الميلاد أو أي حدث خاص آخر غير موسم الأعياد.

- لابد من تغطية الفم عند السعال والعطس بمرفق اليد أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس، وتخلص من المنديل المستعمل فورًا في سلة مغلقة ثم يتم غسل اليدين.

- غسيل اليدين باستمرار بالصابون والماء أو تطهيرها بأي مطهر كحولي

- الاحتفال في الأماكن المفتوحة أو فتح النوافذ قدر الإمكان.