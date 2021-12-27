شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإجراء اجتماع مباشر للمجلس الوطنى الاستشارى فى الصومال خلال هذا الأسبوع يركز على تحسين وتسريع العملية الانتخابية فى تلك الدولة الأفريقية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بلاده تشعر بقلق عميق بسبب استمرار التأخيرات، إضافة إلى القواعد الإجرائية التى قوضت الثقة فى العملية الانتخابية.

وشدد المتحدث على أنه ينبغى على قادة الصومال الإسراع بالتوصل إلى برلمان يتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبحث المخاوف فى ظل أجواء منفتحة ومقبولة.

ونوه برايس إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار فى الصومال، كما سوف تستخدم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هذه الأهداف.