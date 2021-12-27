شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: 5 ملايين و774 ألفًا و360 شخصًا استكملوا التلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية - فى بيان- ارتفاع إجمالى عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و774 ألفا و360 شخصا.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها بلغ 11 مليونا و871 ألفا و309 جرعات بينها 27 ألفا و312 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و564 ألفا و656 شخصا حتى الآن.