شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى معارك غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبدت حركة الحوثى خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال معارك مع قوات الجيش اليمنى جنوبى وغرب مأرب.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات الحوثييين على امتداد الجبهتين ، حيث أسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير أطقم قتالية تابعة لهم.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".

وقالت إن "تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن".

وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركائنا".