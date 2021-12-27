شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإثنين.. أمطار وسحب رعدية وطريف تسجل أقل درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين بمشيئة الله تعالي ان يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبة بعوالق الترابية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل.

كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وتقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل محافظة طريف، أقل حرارة في المملكة “صفر مئوية”، ليوم الإثنين، بمشيئة الله.