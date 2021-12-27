شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى يعلن تنفيذ 14 ضربة جوية لتدمير أوكار لداعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 14 ضربة جوية لتدمير كهوف وأوكار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى بمنطقة جبال حمرين فى ديالى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أرودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه خلال عملية أمنية واسعة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات (L159 - F16)، ما أسفر عن تدمير مجموعة من الكهوف والأوكار للإرهابيين فى جبال حمرين.

وأكدت أن القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية فى مختلف المناطق وسيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة.