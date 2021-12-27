شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الليبى ينتشل 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الهلال الأحمر الليبى من انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين في موقعين قبالة سواحل منطقة العلوص(80) كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقال الهلال الأحمر الليبي - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية- إن فريق انتشال الجثث التابع له، انتشل 17 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة شاطئ منطقة العلوص بينهم طفل رضيع، كما تم انتشال 10 جثث في موقع آخر قريب بينهم امرأتان، وتم إنقاذ 3 مهاجرين وجدوا على قيد الحياة وجرى تقديم الإسعافات لهم.

جدير بالذكر أن حصيلة الضحايا من المهاجرين في حوادث الغرق في عرض المتوسط ارتفعت إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري، و جرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

يذكرأن، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 160 مهاجرا غرقوا في حادثتي غرق منفصلتين قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي، في أحدث كارثة لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن ما لا يقل عن 102 من المهاجرين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم الخشبي قبالة سواحل ليبيا يوم الجمعة، مشيرة إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ ثمانية آخرين على الأقل وإعادتهم إلى الشاطئ.

وأضافت مشهلي إن حرس السواحل الليبي انتشل ما لا يقل عن 62 جثة لمهاجرين في تحطم سفينة أخرى، بعد ثلاثة أيام من ذلك الحادث.

وأوضحت أن زورقا آخر يقل 210 مهاجرين على الأقل تم اعتراضه وإعادته إلى ليبيا، لافتة إلى أن "الوفيات ترفع حصيلة ضحايا مسار البحر المتوسط إلى نحو 1500 مهاجر هذا العام".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 980 مهاجرا لقوا حتفهم أو يفترض أنهم ماتوا في 2020.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض حوالي 31500 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2021، مقارنة بنحو 11900 مهاجر في العام السابق.