شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من السبت المقبل إلزام المنشآت التجارية بالرياض بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير ابتداءً من السبت المقبل (1 يناير 2022)، وجهت أمانة الرياض المنشآت التجارية بضرورة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على واجهاتها الأمامية. وأضافت أن وجود رمز الخدمات السريعة سيساهم في: 1-منح السكان إمكانية تقييم الخدمات المقدمة لهم. 2- سهولة تقديم بلاغ في حال مخالفة المنشأة. 3- تمكين المراقبين من أداء دورهم الرقابي. 4- تصحيح وتحديث بيانات المنشآت التجارية. 5- ربط الرخصة والموقع بنظم المعلومات الجغرافية.

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