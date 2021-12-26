النواب الليبى يستنكر تدخل السفارة البريطانية فى الشئون الداخلية الليبية

القاهرة - سامية سيد - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبى، بيان سفارة بريطانيا لدى ليبيا، والذى أكدت فيه دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حتى موعد إجراء الانتخابات وعدم اعترافها بأى أجسام موازية حتى ذلك الحين.

ووصفت لجنة الشؤون الخارجية- في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الليبية - البيان البريطانى تدخلا غير مقبول في الشأن الليبى الداخلى، مبدية استغرابها أن يأتي البيان في سياق تهنئة الشعب الليبي بذكرى عيد استقلال، معتبرة أن البيان، ما يمثل انتهاكًا للأعراف الديبلوماسية وسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن الشعب الليبى هو صاحب القرار في شئون بلاده عبر المؤسسات الرسمية التى تمثله.

وأكدت لجنة الشئون الخارجية حرص مجلس النواب الليبى على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، مؤكدة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية هو خيار للمجلس ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديموقراطى.

وطالبت اللجنة الجميع بالمساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلى والدولى.