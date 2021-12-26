شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: عبد العزيز هوام قائدا للدفاع الجوى خلفا لعمار عمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تولي اللواء عبد العزيز هوام قائدا للدفاع الجوي خلفا للواء عمار عمرانى.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان اليوم /الأحد/ - أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش أشرف على تنصيب القائد الجديد لقوات الدفاع الجوى.



وفي السياق ، قال الفريق شنقريحة، عقب مراسم التنصيب، إن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون ديناميكية نشطة، في كافة الأصعدة والمجالات، لاسيما الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية وحتى الرياضية.



وأضاف أن تتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب، منذ أيام قليلة، كان فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة، التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري، والتي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق.