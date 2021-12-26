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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة المواطن عريبي .. إتلاف 12 مركبة بسبب مقذوف الحوثي في صامطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
تسبب مقذوف الحوثي في إتلاف العديد من المركبات، بعد سقوطه في محافظة صامطة بجازان.
وكان مراسل الإخبارية قد أكد أن المقذوف تسبب في إتلاف 12 مركبة بسبب في صامطة.
كما أسفر المقذوف عن وفاة المواطن هادي بن عريبي الذي توفي أثناء تواجده بأحد الأسواق لشراء متطلبات لمولوده الجديد.
وقد شيع العديد من أبناء صامطة في مشهد مؤثر جثمان الفقيد اليوم.
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