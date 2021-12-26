شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التحالف يتوعد مليشيا حزب الله: نحن لا نغضب.. لكن إذا غضبنا أوجعنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن على حزب الله أن يتحمل المسؤولية وأن يعلم أنه شريك بهذه الأعمال العدائية ضد المملكة.

وأضاف، المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، “نحن كسعوديون قد نسامح، لكن لا ننسى، لا نغضب، لا نغضب، وإن غضبنا أوجعنا”.

وفي وقت سابق، عرضت قيادة التحالف، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن،حيث أظهر الفيديو قيادي من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.

ويؤكد الفيديو تبعية المليشيا الحوثية للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله الإرهابية.

ويقول الإرهابي خلال الفيديو: “القطاع العسكري بالحديدة مهم كثيرًا، والبحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم”.

وأضاف القيادي بحزب الله الإرهابي: “حسن نصرالله قال أمس أنه بيتمنى يجاهد باليمن، مشروعنا أكبر من الخلافات التي بينكم، نحن تركنا كل شيء خلفنا وأتينا لنقف معكم”.

وتابع: “الحرب السورية سوف تنتهي قريبًا، والمجاهدين أغلبهم سوف يأتون لليمن، نريد حشد كبير من المجاهدين، ونريد أيضًا ترتيب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة”.