شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى جزئى فى الصومال بتبادل وزيرى الدفاع والعدل منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى، اليوم /الأحد/، بتعديل وزاري جزئي شمل تبادل وزيري الدفاع والعدل منصبيهما.

وأوضح روبلي - فى مرسوم، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أنه تم تعيين عبدالقادر محمد نور، الذي كان يتولى وزارة العدل، وزيرا للدفاع، بينما أسندت حقيبة العدل لحسن حسين حاجي، الذي كان وزيرا للدفاع.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزيرين المتبادلين لتولي مناصبهما في أسرع وقت ممكن.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى إن إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس السبت مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلي اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قد دعا - الثلاثاء الماضي - قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.

يذكرأن، قتل خمسة إرهابيين وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة في عملية عسكرية قامت بها قوات الجيش الوطنى الصومالي، بالمناطق الواقعة قرب مدينة أوطيغلى التابعة لإقليم شبيلي السفلى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة واجهت مقاومة من إرهابيي الشباب الذين لاذوا بالفرار.. إلا أنها نجحت في الوصول إلى المناطق التي يضايق فيها العدو الإرهابي سكان المنطقة.