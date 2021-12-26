شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية العراقية": عودة 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى العراق.



وأوضح الصحاف في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون للعراق عبر مطاري بغداد وأربيل طوعيا بعد متابعة من سفارة العراق ببولندا، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع الجانب الليتواني لإعادة المهاجرين.