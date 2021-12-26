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الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 16 سنة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، وذلك بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.


ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.


وكانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5 - 11) عامًا، وتم إعطاؤه لـ5 ملايين طفل حول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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