شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، وذلك بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.



ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.



وكانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5 - 11) عامًا، وتم إعطاؤه لـ5 ملايين طفل حول العالم.