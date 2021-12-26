شكرا لقرائتكم خبر عن تباين فى الإصابات بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدول العربية تباينا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

ففي الكويت، سجلت 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 43، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414911، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411299، والوفيات 2468.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بلغ 216 ألفا و 376 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 229 حالة.

وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات الى955587 .

وأشارت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14827، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937578

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.