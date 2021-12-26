شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح شرط استيراد السيارات الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن استيراد السيارات الأثرية لاقتنائها.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يمكن أن يتم بشرط أن يكون مضى على صُنعها 30 سنة فأكثر.

وأوضحت الهيئة أيضًا أنه لا بد أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”.