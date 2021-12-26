شكرا لقرائتكم خبر عن حذرت منها.. “الصحة” تكشف عن الأخطاء الأكثر شيوعاً عند تناول الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الأخطاء الشائعة التي يغفل الكثير من الناس عنها، عند تناول الأدوية، والتي قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة.

وأوضحت الصحة، أن أبرز تلك الأخطاء تتمثل في:

-تناول وصفة دوائية بناءً على تجربة صديق

-تناول وصفة دوائية بناءً على تجربة سابقة

-مضاعفة الجرعات الدوائية لتسريع النتائج

-التعويض الخاطئ للجرعة الفائتة.

وأشارت الوزارة إلى مجموعة من الأدوية الشائع استخدامها وأبرز دواعي وتوصيات استعمالها ومن بينها:

مضادات الصرع:

تعمل مضادات الصرع بشكل أساسي إما على زيادة تثبيط الخلايا العصبية، أو على التقليل من إثارتها؛ مما يسهم في السيطرة على الإشارات الكهربائية غير الطبيعية.

دواعي الاستعمال:

هي عائلة من الأدوية التي تستخدم للعلاج والوقاية من مرض الصرع أو التشنجات الدماغية.

توصيات الاستعمال:

– تجنب القيادة والقيام بالمهام التي تتطلب منك أن تكون متيقظًا حتى ترى كيف يؤثر هذا الدواء فيك.

– لا تتوقف عن تناول هذا الدواء بشكل مفاجئ مما قد يؤدي إلى حدوث تشنجات، وفي حال ظهور نوبات مختلفة عن المعتاد، يجب مراجعة الطبيب.

مضادات الاكتئاب:

سبب الاكتئاب هو عدم توازن هرمونات السيروتونين والدوبامين وهرمونات أخرى في المخ.

دواعي الاستعمال:

تعمل هذه الأدوية على تخفيف اضطرابات المزاج والتخفيف من حدة الاكتئاب من خلال ضبط الهرمونات غير المتوازنة في المخ.

توصيات الاستعمال:

تجنب القيادة والقيام بالمهام التي تتطلب منك أن تكون متيقظًا حتى ترى كيف يؤثر هذا الدواء فيك.

لا تتوقف عن تناول هذا الدواء بشكل مفاجئ؛ مما قد يؤدي إلى حدوث متلازمة توقف الدواء.

تستغرق معظم الأدوية أسابيع عدة لبدء مفعولها، فينصح بعدم الاستعجال والتوقف عنها.

هذه الأدوية تزيد فرصة الأفكار الانتحارية، لا تخف، وراجع الطبيب على الفور في حال حدوث مثل هذه الأفكار.

مدرات البول:

تعمل هذه الأدوية على طرح الماء والأملاح الزائدة في الجسم عن طريق البول.

دواعي الاستعمال:

تستخدم هذه الأدوية للتخلص من السوائل الزائدة ولعلاج ارتفاع ضغط الدم.

توصيات الاستعمال:

يُنصح بأخذ مدرات البول في وقت مبكر في اليوم لتجنب تكرار التبول ليلاً.

راقب قراءات مستوى ضغط الدم باستمرار.

عمل تحاليل بانتظام لمراقبة نسبة الأملاح بالدم.

يُنصح باستخدام واقٍ للشمس عند استعمال هذه الأدوية.

عند ملاحظة أي أعراض مثل التقلصات العضلية المؤلمة، أو اضطرابات بالمفاصل، أو مشاكل في السمع، يُرجى مراجعة الطبيب.

المسكنات غير الستيرويدية:

تعمل هذه الأدوية عن طريق تثبيط عمل الأنزيمات المسؤولة عن الإحساس بالألم والالتهابات.

دواعي الاستعمال:

تستخدم هذه الأدوية على نطاق واسع لتخفيف الألم، وتخفيف الالتهاب، وخفض ارتفاع درجة الحرارة (الحمى).

توصيات الاستعمال:

– بعض أنواع هذه الأدوية لا تتناسب مع مرضى (الضغط، الربو، الكلى، القلب، قرحة المعدة)؛ لذلك يجب مراجعة الطبيب لاختيار العلاج المناسب.

– لا تأخذ هذا الدواء لفترة أطول مما أخبرك به طبيبك.

عند ملاحظة أي أعراض جانبية يرجى إخبار الطبيب بذلك.

أدوية الضغط:

تعمل هذه الأدوية على خفض ضغط الدم بآليات مختلفة.

دواعي الاستعمال:

تستخدم هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

توصيات الاستعمال:

لتقليل فرصة الشعور بالدوار أو الإغماء، قم ببطء إذا كنت جالسًا أو مستلقيًا، كُن حذرًا عند صعود ونزول السلالم.

راقب قراءات مستوى ضغط الدم باستمرار.

* عند ملاحظة أي أعراض جانبية يرجى مراجعة الطبيب.

* بناءً على الدراسات الحديثة يُفضل استخدام أدوية الضغط في الفترة المسائية، وذلك لتقليل أمراض الأوعية الدموية.

أدوية علاج الزهايمر:

تعمل هذه الأدوية على زيادة مستويات المُرسلات الكيميائية (أسيتيل كولين) التي تعد أمرًا مُهمًّا لليقظة والذاكرة والتفكير والقدرة على التمييز.

دواعي الاستعمال:

يتم استخدام هذه الأدوية لإبطاء عملية تدهور المرض، ولتخفيف وعلاج النسيان لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

توصيات الاستعمال:

يُنصح بأخذ الدواء في الوقت نفسه يوميًا.

يفضل أخذ الدواء مع الأكل.

تجنب القيادة والقيام بالمهام التي تتطلب منك أن تكون متيقظًا.

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء مع هذه الادوية.

ممكن أن يساعد منظم الدواء على مساعدة المريض على الانتظام وعدم نسيان الدواء.

مضادات القلق:

تقلل هذه الأدوية من أعراض القلق عن طريق زيادة عمل مادة كيميائية في الدماغ تسمى GABA وهي مادة كيميائية تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل مع بعضها البعض وتقلل من نشاط الدماغ غير الطبيعي.

دواعي الاستعمال:

يتم استخدامه لعلاج القلق ونوبات الهلع.

توصيات الاستعمال:

هذا الدواء لديه خاصية التعود على الجرعة. راجع طبيبك إذا أحسست بأن الدواء توقف عن العمل بشكل جيد.

تجنب القيادة والقيام بالمهام التي تتطلب منك أن تكون متيقظًا حتى ترى كيف يؤثر هذا الدواء فيك.​