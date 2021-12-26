تعرف على أفضل الأماكن بالجسم لوضع العطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت بوابة الجمال الألمانية "هاوت.دي"، إن أفضل أجزاء الجسم لوضع العطر هي الأجزاء الدافئة التي يسري بها الدم.



ومن هذه الأجزاء أسفل المعصم وخلف الأذن وثنية المرفق، إضافة إلى الشعر المغسول للتو والملابس الصوفية.

وأضافت البوابة الألمانية أن اختلاف مسميات العطور يرجع إلى اختلاف نسبة التركيز، موضحة أن العطر يحتوي على مواد عطرية بنسبة تركيز تتراوح بين 20 و40%، بينما يحتوي ماء العطر (Eau de Parfum) على مواد عطرية بنسبة تركيز تتراوح بين 10 و20%. أما ماء الكولونيا فيحتوي على مواد عطرية بنسبة تركيز تتراوح بين 3 و8% فقط.