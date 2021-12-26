شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والناتو يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع قائد بعثة حلف الناتو بالعراق مايكل أنكر، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والدعم المقدم من بعثة الناتو لبلاده في مجال التدريب.



وأكد الأعرجي - وفقا لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- ضرورة إبعاد العراق عن أي نزاع إقليمي، مشيرا إلى رفض العراق استخدام أراضيه وأجوائه ومياهه منطلقا لأي اعتداء على أي دولة كانت.