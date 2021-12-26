شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بمصر: حجم التبادل التجارى بين البلدين 3.5 مليار دولار من يناير لسبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الروسى لدى مصر جيورجى بوريسينكو إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وموسكو، قد تعافت بعد أن تأثرت العام الماضى بسبب تفشى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 قد بلغ نحو 3.5 مليار دولار.

وتحدث السفير بوريسينكو خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، بتقنية الفيديو، عن التعاون بين مصر وروسيا فى كثير من المجالات وأبرزها مجال تصنيع اللقاح، حيث ستقوم شركة مينافارم بتصنيع 40 مليون جرعة لقاح سبوتنك الروسى، ليتم تقديمها للمصريين وللأفارقة.

وجاء المؤتمر الصحفى لمناقشة حصاد العلاقات المصرية الروسية فى عام 2021، والحديث عن التعاون التجارى والاقتصادى بين القاهرة وموسكو، والموقف الروسى تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وعلى الصعيد الإقليمى، تحدث السفير الروسى عن التقارب بين القاهرة وموسكو فيما يتعلق بالوضع فى كلا من ليبيا والسودان. وقال بوريسينكو: لدينا مواقف مشابهة إزاء ليبيا والسودان، وبالأمس، السبت، أجرى الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا وناقشا خلاله القضية الليبية. وأوضح السفيير أن مصر وروسيا لديهما نهجا متشابها إزاء وضع ليبيا كبلد مستقل ذات سيادة. وقال أن روسيا تريد استقرار ليبيا دون وجود أى إرهابيين. وتابع قائلا إنه على الرغم من تأجيل الانتخابات، إلا أنهم يأملون أن تجرى قريبا لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية.

كذلك الحال بالنسبة للسودان، فروسيا تؤكد أن السودانيين وحدهم هم من يملكون مستقبل بلاهم ونرفض التدخل فى شئون الشعب السودانى.