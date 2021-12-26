شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن تسجيل 389 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 124 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: