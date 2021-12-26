“الجوازات” توضح خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر “أبشر”

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر. وتتضمن آلية نقل خدمات العمالة المنزلية الخطوات التالية: ١- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل. ٢- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين. ٣- وصول الطلب “للمكفول”. ٤- عند موافقة المكفول على الطلب. ٥- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد. فيما تمثلت آخر خطوة لنقل خدمات العمالة المنزلية، في الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية “مقيم” القديمة واستلام الجديدة.

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