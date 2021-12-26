كل ما تريد معرفته حول منصة سلاك Slack

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توفر منصة Slack إحدى منصات العمل عن بعد، مجموعة من السمات التي يمكن للمستخدمين التغيير بينها، واستخدام السمات التي تجعلها أكثر خصوصية.



ويستطيع مستخدم المنصة إنشاء السمات التي يرغب بها إذا لم يجد ما يعجبه في متجر السمات الخاص بالمنصة.

ويمكن استخدام هذه الطريقة لاختيار واحدة من السمات الرئيسية التي تأتي بها المنصة بشكل افتراضي بدلًا من إنشاء سمة خاصة بالمستخدم.

وتمتلك المنصة مجموعة متنوعة من السمات المختلفة مثل السمة الرئيسية ولكن باللون البنفسجي الداكن أو حتى سمات بسيطة تمتلك مجموعة من الألوان البيضاء فقط.

ويستطيع المستخدم الوصول إلى جميع هذه السمات مباشرةً عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق ومن ثم اختيار السمات.

ويجد المستخدم أمامه مجموعة من السمات التي تمكنه من الاختيار من بينها كما تفضل، وبعد ذلك اضغط زر إغلاق النافذة.

إذا لم تجد سمة تعجبك في المجموعة المقدمة افتراضيًا من المنصة، فإنك تستطيع إنشاء السمة الخاصة بك مباشرةً عبر القائمة ذاتها.

وبدلًا من أن تغلق النافذة أو تختار إحدى السمات الافتراضية الموجودة فيها، فإنك تستطيع البحث في القائمة حتى تجد اختيار إنشاء سمة خاصة.

وتجد الاختيار في أعلى القائمة مباشرةً تحت كلمة الألوان وقبل القسم المخصص لعرض السمات الافتراضية من التطبيق.

وعندما تضغط على هذا الاختيار تظهر أمامك مجموعة من المربعات التي تستطيع الاختيار من بينها كما ترغب.

ويمكنك إدخال كود اللون الذي ترغب فيه أو تفضل استخدامه مباشرةً عبر هذه المربعات، وترمز هذه الأكواد إلى أكواد ألوان HTML.

توجد مجموعة من المواقع التي تسمح لك بتحميل السمات التي طورها مستخدمون آخرون. وتساعدك هذه المواقع على نسخ الأكواد الخاصة بكل لون في مكانه المناسب ليعمل بشكل جيد مع السمة التي قمت باختيارها.

ويعتبر موقع Slack Themes أحد أشهر هذه المواقع التي يمكنك استخدامها. وكل ما عليك فعله هو اختيار السمة وبعد ذلك نسخ الألوان الخاصة بها مباشرةً.