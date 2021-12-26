هكذا احتفل جناح كوريا الجنوبية بالزائر رقم 500 ألف في إكسبو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفل جناح كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي بالزائر رقم 500 ألف، وذلك بعد نحو مرور 86 يوما من افتتاح هذا الحدث الضخم.



وعقد الجناح احتفالا بهذه المناسبة حيث فاز بجائزة هذا الحدث الطفل شاتيلايس آنيه والذي يبلغ 9 أعوام وجاء مع أسرته من فرنسا لقضاء عطلة نهاية العام.

جولة فردية

وفاز الطفل البالغ 9 أعوام بموجب جائزة الزائر الـ500 ألف، بجولة فردية خاصة في الجناح الكوري وجهاز جلاكسي تاب S9FE، وكذلك تذاكر للحفل الذي يقيمه الجناح بمناسبة اليوم الوطني لكوريا الجنوبية.

ويقول والد شاتيلايس آنيه إن " الجناح الكوري بدا رائعًا عندما رأيناه على الإنترنت. لذلك، أردنا زيارة إكسبو 2020 دبي. أنا سعيد جدًا بتلقي هدية عيد الميلاد غير المتوقعة من الجناح الكوري: عندما زرت كوريا للعمل في الماضي، كنت ممتنًا للغاية لأن الكوريين رحبوا بي، وأنا ممتن للهدايا الرائعة والترحيب الحار من الجناح الكوري ".

والدة الطفل شاتيلايس هي الأخرى أعربت عن سعادتها بزيارة الجناح الكوري قائلة: "السينما الافتراضية كانت رائعة، حيث يمكنك مشاهدة الثقافة الخاصة الكورية، فقد كانت الأروع في المعرض. أيضًا، تجربة تكنولوجيا كوريا المستقبلية كان مذهلاً".

وقالت أيضًا: "كان من الجيد جدًا أن استمتع بالمنظر البانورامي لموقع الجناح بالمعرض".

ويواصل الجناح الكوري، الذي استقبل أكثر من 500 ألف زائر فعالياته تحت شعار "كوريا الذكية، ننقل العالم إليك أنت"، حيث يصفه البعض بأنه جناح لا بد من زيارته في إكسبو 2020 دبي، وسيستمر الجناح حتى نهاية الحدث 31 مارس/آذار 2022.

ويمكن للزوار التجول في الجناح الكوري من خلال جناح كوريا الافتراضي (https://koreapavilion2020virtualtour.kr).