شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة أبوظبي تحصل على جائزتين مرموقتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصلت دائرة الصحة أبوظبي على جائزتين مرموقتين ضمن جائزة التميز الدولية لمحتوى الحكومة الرقمية 2021، التي أطلقتها "مؤسسة التميز الدولية" وذلك ضمن فئتي "محتوى المواقع الإلكترونية" و"محتوى التواصل الاجتماعي". يأتي ذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الدائرة لتوفير محتوى رقمي متناغم وسلس باللغتين العربية والإنجليزية.

