تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في غزة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وقالت في بيان صحفي: "يجب تكاتف كل الجهود حتى نخرج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر".

وأضافت: "نجهز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، وسنعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية".

وتابعت: "هناك معوقات تواجهنا في تعظيم جهوزيتنا لسلالة أوميكرون بسبب الحصار وتهالك القطاع الصحي".

ونشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، حصيلة جديدة لأعداد الوفيات والإصابات، خلال 24 ساعة.

وقالت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 711 فحصا مخبريا، حيثُ سجلت حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا.