سوزوكي تطلق 100 نسخة من خوذة جديدة احتفالا بالمئوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تدشينها، أطلقت شركة سوزوكي الخوذة RX-7 الجديدة.



وتأتي الخوذة الجديدة كثمرة للتعاون مع شركة إنتاج الخوذات الشهيرة "أراي".

وأوضحت الشركة اليابانية أن الخوذة الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، تتميز بتصميم خاص للغاية؛ حيث تتألق بالألوان الفضي والأزرق، فضلا عن التوقيعات بتوقيعات المئوية وشعار GSX-RR.

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وأشارت سوزوكي إلى أن الخوذة RX-7 الجديدة تتوفر بمقاسات M و L و XL.