معلومات لا تعرفها حول اللاب توب ميني بوك إكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة تشوي (Chuwi) اللاب توب الصغير(MiniBook X) الجديد، الذي يعتبر أول لاب توب مزود بكاميرا ويب في فتحة.



وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة قياس 10.8 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2K وبنسبة باعية 16:10 مع دعم قلم إدخال البيانات.

ويمكن استعمال اللاب توب الصغير الجديد كحاسوب لوحي من خلال تجهيزه بمفصلة 360 درجة.

وينبض بداخل اللاب توب الصغير الجديد معالج إنتل Celeron N5100 رباعي النوى يعمل بسرعة 2.8 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت وقرص حالة ساكنة SSD سعة 512 جيجابايت، ويمكن شحن اللاب توب الصغير عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 45 وات.

ويتيح منفذ USB-C أيضا نقل البيانات وتوصيل الشاشات الخارجية بجهاز MiniBook X، مع إمكانية توصيل وحدة إرساء به أيضا.