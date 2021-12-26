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تحذيرات في بلجيكا من المتحور "أوميكرون"

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات في بلجيكا من المتحور "أوميكرون" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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أعلن مركز أزمات الوباء البلجيكي أن سلالة أوميكرون أصبحت السلالة المهيمنة في البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

 

وقال المتحدث باسم مركز أزمات الوباء البلجيكي، إيف فان لاتيم، إن سلالة أوميكرون COVID-19 أصبحت السلالة المهيمنة في البلاد بحسب ما ذكرته "The Brussels Times".

 

وأضاف لايتم في بيان "أوميكرون أصبح بسرعة الخيار المهيمن في البلاد".

 

وأشار عالم الإحصاء الحيوي غيرت مولينبيرجس إلى أن هذه السلالة ستشكل 90-95٪ من جميع الإصابات الجديدة بحلول العام الجديد.

 

في سياق متصل وبسبب تفشي أوميكرون، أجبرت السلطات البلجيكية على فرض قيود جديدة، منها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الحفلات، وحظرت دخول المتفرجين للأحداث ، وغيرها من القوانين كارتداء الأقنعة للحد من انتشار الفيروس.

 

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس B.1.1.529 في بلجيكا في 26 نوفمبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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