Vivo تختتم العام الحالي بأحد أقوى هواتف أندرويد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قبل نهاية العام الجاري قررت Vivo ترك بصمة واضحة في سوق الإلكترونيات، وكشفت عن هاتف بمواصفات مميزة تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد حاليا.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (159.5/73.3/7.4) ملم، بوزن 171 غ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة دقة عرضها 2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يفوق الـ 400 شمعة/م.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات Origin OS Ocean، ومعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت من بين أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة، وحصلت على 3 عدسات بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال الخلوي، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.