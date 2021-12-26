كل ما تريد معرفته حول تلفاز أوبجيكت من إل جي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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أطلقت شركة إل جي التلفاز الذكي أوبجيكت ( Objet TV) الجديد، الذي يمتاز بتصميم أنيق وفريد من نوعه.



يعتبر Objet TV الجديد من LG رائعًا للأشخاص الذين يكرهون أجهزة التلفزيون، عبر دمجه في الخلفية، الجهاز الذكي ياتي بشاشة تعمل باللمس وبطارية مدمجة وحامل دوار.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز الذكي Objet TV الجديد يشتمل على كسوة من قماش كفادرات الفاخرة، والتي تكتسي باللون البيج أو الأخضر أو بلون الخشب الأحمر.

ولم تفصح إل جي عن البيانات التقنية للتلفاز الذكي الجديد سوى أنه مزود بلوحة OLED Evo قياس 65 بوصة، مع نظام صوتي 4.2 بقدرة خرج 80 وات.

ولم تكشف إل جي عن موعد طرح التلفاز الذكي Objet TV الجديد أو أسعاره.

ما يجعل تليفزيون Objet مختلف هو أنه مغطى بالقماش. لذلك، عندما لا تستخدمه، يمكن أن يندمج التلفزيون تمامًا في الخلفية، وهو أمر مثالي إذا كنت أنت أو ضيوفك لا تعجبك أجهزة التلفزيون حقًا ولكنك بحاجة إلى الحصول عليها على أي حال. يتم التحكم في الغطاء عن بعد ويمكن رفعه إلى مستويات مختلفة - على سبيل المثال ، يمكن تغطية التلفزيون جزئيًا لعرض "مجموعة منتقاة من وظائف نمط الحياة" فقط.

استخدام هذه الحالة ليست مزحة، ولكن قد تجد أجهزة Objet TV مكانها في المعارض الفنية أو غيرها من المساحات الفاخرة التي قد يتردد عليها الأشخاص الذين يكرهون أجهزة التلفزيون.