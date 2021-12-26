شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" في صنعاء.



وطالب التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء.. مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكان التحالف العربي قد أعلن أمس الأول الجمعة أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب السعودية.