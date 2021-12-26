شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 279 مليونا و842 ألفا و689 مصابا، حتى صباح الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و413 ألفا و328 حالة، فيما تعافى 250 مليونا و38 ألفا و395 حالة.

سجلت الصين أعلى ارتفاع يومي منذ 21 شهرا في الإصابات المنقولة محليا بكوفيد-19 مع تضاعف الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية، أحدث بقعة ساخنة للمرض في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة ودخلت اليوم الرابع من الإغلاق اكتشفت 155 حالة إصابة منقولة محليا يوم السبت ارتفاعا من 75 في اليوم السابق.

وأدى ذلك إلى رفع العدد اليومي العام للإصابات المحلية بالصين إلى 158 وهو أعلى رقم منذ أن تمكنت الصين من احتواء تفشي المرض على مستوى البلاد في أوائل عام 2020.

وفرضت شيان إجراءات صارمة لكبح تفشي المرض بما يتماشى مع سياسة بكين التي تقضي بضرورة احتواء أي تفش في أسرع وقت ممكن.

ولا يجوز للسكان مغادرة المدينة دون موافقة أصحاب العمل أو السلطات المحلية وقد أجريت جولات متعددة من الاختبارات الجماعية لاكتشاف الإصابات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و991381 بعد تسجيل 10100إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110364 بعد تسجيل 88 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الدومينيكان، السبت، اكتشاف أول إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، إن هذه الحالة لشخص مصاب بأعراض خفيفة وصل إلى البلاد من جنوب إفريقيا.

وأضافت أيضا أن السلطات التشيلية أبلغتها أن الاختبارات أثبتت إصابة شخص وصل إلى تشيلي من جمهورية الدومينيكان بأوميكرون.

وقالت الوزارة إنه يجري التحري عن إصابات أخرى محتملة بأوميكرون.

سجلت كوريا الجنوبية، الأحد، 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة، السبت، مقابل 811 إصابة و36 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 380520 من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة".